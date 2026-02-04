محافظ الوادي الجديد يلتقي الفرق الرياضية من ذوي الاحتياجات الخاصة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، بوفود ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين في أوليمبياد لمحافظات الحدودية، وذلك بمقر مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بحضور الأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة و عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وحرص الزملوط على إدارة حوار مع المشاركين رحب فيه بمشاركتهم بالفعاليات، واستمع إلى آرائهم حول الخدمات اللوجستية المقدمة، كما استعرض أبرز الخدمات التأهيلية المقدمة بالمركز وجهود المحافظة في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.