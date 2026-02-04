مدكور: مستهدفات رفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خطوة مهمة لتعظيم الاستثمارات وخلق فرص العمل

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية–التركية، وتعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في إعادة بناء شراكات إقليمية قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح مدكور أن القمة المصرية التركية حملت رسائل إيجابية قوية، أبرزها التركيز على البعد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع حجم التبادل التجاري من 9 إلى 15 مليار دولار يؤكد وجود رؤية واضحة لتعزيز التعاون الاستثماري، وجذب المزيد من رؤوس الأموال التركية إلى السوق المصرية، بما يدعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة معدلات التشغيل، خاصة في قطاعات التصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التجارة والاستثمار والشباب والرياضة والحماية الاجتماعية يعكس تحول العلاقات من مرحلة التنسيق إلى شراكة تنموية متكاملة، تسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وفي السياق السياسي، أكد مدكور أن مواقف الرئيس السيسي خلال اللقاء جاءت واضحة وحاسمة، خاصة فيما يتعلق بدعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية، واحترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، بما يرسخ دور مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن تناول القمة للأوضاع في غزة والسودان وليبيا وسوريا والقرن الإفريقي يعكس رؤية مصر المتوازنة للأمن الإقليمي، القائمة على دعم الدول الوطنية ووقف الصراعات، لافتًا إلى أن التنسيق المصري التركي في هذه الملفات يمثل عاملًا مهمًا لخفض التوترات ومنع تفاقم الأزمات.

واختتم النائب أسامة مدكور بالتأكيد على أن الزيارة تمثل تتويجًا لجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين، ويدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة.