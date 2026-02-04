قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدي الدباغ يتصدر هدافي الدوري بعد ثنائية الزمالك في كهرباء الإسماعيلية بالدوري
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
جمال رائف: القضايا الإقليمية تتصدر أجندة الرئيسين السيسي وأردوغان

السيسي وأردوغان
السيسي وأردوغان

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ مصر وتركيا تُعدان من الدول الوازنة في المنطقة، لما تمتلكانه من ثقل دبلوماسي وسياسي وجيوسياسي بالغ الأهمية، إلى جانب اتصالات منفتحة مع مختلف أقطاب العالم، وهو ما يجعل التعاون بين البلدين محل ترقب دائم، نظرًا لما يحمله من آثار إيجابية على صعيد القضايا الإقليمية.

 التعاون المصري التركي

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ التعاون المصري التركي لا يقتصر على البعد الثنائي فقط، رغم أهميته على المستويات الاقتصادية ومجالات التعاون المختلفة، وإنما يمتد ليشمل البعد الإقليمي، خاصة في ظل إقليم يعج بالصراعات والأزمات.

النمو وتعميق التعاون

وأكد أن مصلحة البلدين تقتضي تعزيز التعاون لتخفيض حدة التصعيد الإقليمي، بما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار مصر وتركيا، ويسهم في تحقيق النمو وتعميق التعاون المشترك.

المراحل المتقدمة من الاتفاق

وتابع، أنّ القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، تصدرت مباحثات القادة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي أهمية دعم وقف الحرب، والمضي قدمًا في المراحل المتقدمة من الاتفاق، بما في ذلك المرحلة الثانية.

 القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان منح القضية الفلسطينية الأولوية نفسها، إلى جانب ملفات السودان والصومال وليبيا، والتصعيد الإقليمي والملف النووي الإيراني، مع التأكيد على أهمية المسارات السياسية كسبيل ناجع لتفادي التصعيد وإنهاء الأزمات.

أردوغان القضية الفلسطينية النووي الإيراني السيسي السيسي وأردوغان مصر وتركيا

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في السعودية اليوم .. وعيار 21 بـ521 ريالا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية الثقافة المالية لتعزيز الاستثمار الرشيد وحماية المواطنين

جانب من اللقاء

وزير الإسكان يلتقى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة أهم الملفات

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

