جمال رائف: القضايا الإقليمية تتصدر أجندة الرئيسين السيسي وأردوغان

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ مصر وتركيا تُعدان من الدول الوازنة في المنطقة، لما تمتلكانه من ثقل دبلوماسي وسياسي وجيوسياسي بالغ الأهمية، إلى جانب اتصالات منفتحة مع مختلف أقطاب العالم، وهو ما يجعل التعاون بين البلدين محل ترقب دائم، نظرًا لما يحمله من آثار إيجابية على صعيد القضايا الإقليمية.

التعاون المصري التركي

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ التعاون المصري التركي لا يقتصر على البعد الثنائي فقط، رغم أهميته على المستويات الاقتصادية ومجالات التعاون المختلفة، وإنما يمتد ليشمل البعد الإقليمي، خاصة في ظل إقليم يعج بالصراعات والأزمات.

النمو وتعميق التعاون

وأكد أن مصلحة البلدين تقتضي تعزيز التعاون لتخفيض حدة التصعيد الإقليمي، بما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار مصر وتركيا، ويسهم في تحقيق النمو وتعميق التعاون المشترك.

المراحل المتقدمة من الاتفاق

وتابع، أنّ القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، تصدرت مباحثات القادة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي أهمية دعم وقف الحرب، والمضي قدمًا في المراحل المتقدمة من الاتفاق، بما في ذلك المرحلة الثانية.

القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان منح القضية الفلسطينية الأولوية نفسها، إلى جانب ملفات السودان والصومال وليبيا، والتصعيد الإقليمي والملف النووي الإيراني، مع التأكيد على أهمية المسارات السياسية كسبيل ناجع لتفادي التصعيد وإنهاء الأزمات.