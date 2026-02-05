قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
ترامب يعرب عن قلقه على حياته بعد محاولتي اغتيال تعرض لهما في 2024
متى يجب التوقف عن الصيام في شعبان؟.. احذر هذه الأيام
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-2-2026 والقنوات الناقلة
تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو في أسوان
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الخميس
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
توك شو

خبير اقتصادي: مصر وتركيا تمتلكان رؤية مميزة في الشق الاقتصادي والاستثماري

الرئيس الأمريكي ونظيره التركي
الرئيس الأمريكي ونظيره التركي
إسراء صبري

أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تمثل ركيزة أساسية في تطوير العلاقات بين البلدين، موضحًا أن هناك حالة من الاستغراب إزاء حجم التطور والتقارب والتنسيق القائم بين القاهرة وأنقرة في المرحلة الحالية.
 

وأشار محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا التعاون والتنسيق يأتي في إطار مواجهة المخطط الأمريكي الإسرائيلي المتعلق بإسقاط النظام الإيراني في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشكل محورًا مهمًا لتعزيز مختلف أوجه التعاون بين الجانبين.

وأوضح محمد أنيس، أن مصر وتركيا كلتاهما دولتان مؤسسات، وتمتلكان رؤية مميزة خاصة في الشق الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يعد اقتصادًا تصنيعيًا يسعى للتوسع خارج الحدود، في ظل تراجع قدرة الاقتصاد التركي على استيعاب هذه القدرات داخليًا.

ونوه محمد أنيس بأن هناك توافقًا وتنسيقًا بين مصر وتركيا بشأن توفير المناخ المناسب للمستثمرين الأتراك للانتقال والعمل في مصر، مشيرًا إلى وجود زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن مصر تُعد دولة جاذبة للاستثمارات.

ولفت إلى أن التعاون الاقتصادي مع تركيا يسهم في تعزيز اقتصاد البلدين، موضحًا أن الاستثمارات التركية في مصر تتركز في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع المنسوجات، وقطاع البتروكيماويات، وقطاع الأدوات الكهربائية والمنزلية.
 

