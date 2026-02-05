بيطري القاهرة: حملات على محلات اللحوم والأسماك والدواجن قبل رمضان

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم .



وأشار الدكتور مصطفى رمضان مدير مديرية الطب البيطري إلي أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر ، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057 ، وتم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وزيادة عدد ساعات العمل للكشف علي اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم .



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري انه سيتم تكثيف حملات المرور علي المنشأت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة كمحلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من أول يناير٢٠٢٦ بالتنسيق مع الجهات الرقابية ، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض ، مع تكـثيف حـملات الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون .