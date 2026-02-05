تكليف رئيس المحكمة الدستورية بفلسطين بإدارة الجلسة الثالثة لمؤتمر القاهرة

أكد بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه تقديرا لـ فلسطين تم تكليف الدكتور علي مهنى رئيس المحكمة الدستورية بفلسطين، ليكون رئيس الجلسة الثالثة للمؤتمر،وأن هذا له دليل قوي، وأنه في بداية الاقتراح على المشاركين كان هناك حفاوة من جميع الدول.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أنه بالنسبة لـ سبل التعاون القضائي الأفريقي مع القضاء الدولي، لملاحقة متهمين قضايا الاحتلال.

وقال إنه هذا الأمر سيكون له دراسة، وأن المؤتمر يكون له رقابة دستورية على التشريعات الوطنية، وأن القضايا الخاصة بالانتهاكات تكون من التوصيات الخاصة بـ المحاكم الخاصة بالقانون الدولي والقانون الجنائي.