حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على 21 جوال دقيق بلدي مدعم بطنطا

الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز طنطا، استولى على 21 جوال دقيق بلدى مدعم ، وتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية 


وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل مديرية التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز طنطا من ضبط صاحب مخبز استولى على 21 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له.

تحسين خدمات 

وذلك بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

