هل فتح المعبر انفراجة أم اختبار للمرحلة الثانية للسلام؟ أستاذ العلاقات الدولية يجيب

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن فتح معبر رفح في ظاهرة إنسانيا وفي باطنه له عمق سياسي متمثل في تعزيز قدرة بقاء المقاوم الفلسطيني والتمسك بأرضه لأقصى حد ممكن.

وأضاف رامي عاشور، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "دي ام سي"، أن الأهداف الحقيقية لإسرائيل هي ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وهذا لن يتم بوجود فلسطينين على قيد الحياة أو متواجدين على هذه الأرض.

وأشار إلى أن الأيديولووجية للعقيدة الإسرائيلية تستخدم الإبادة ليس من خلال الرصاص وإنما من خلال الحرمان من المساعدات والطعام والشراب والاحتياجات الأساسية.

وأكد أن إصرار مصر على فتح معبر رفح وإيصال المساعدات للفلسطنيين فهذا يعني تعزيز قدرتهم على البقاء وهذا يعطل أهداف الكيان.