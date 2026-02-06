سهلة ولذيذة.. طريقة عمل السمك المشوي

السمك المشوي من الأطباق الصحية والمفضلة لدى الكثيرين، لما يتميز به من طعم شهي وفوائد غذائية عالية، خاصة عند تحضيره بطريقة صحية دون إفراط في الزيت أو الدهون. وتقدم خبيرة الطهي مجموعة من الخطوات البسيطة لتحضير السمك المشوي في المنزل بسهولة، مع الحفاظ على نكهته الطبيعية وقيمته الغذائية.



تشمل طريقة التحضير تنظيف السمكة جيدًا وإزالة الأحشاء، ثم تتبيلها بخليط من الزيت، عصير الليمون، الثوم، الملح، الفلفل، والبهارات حسب الرغبة. يمكن إضافة الأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو الشبت داخل بطن السمكة لإضفاء نكهة مميزة.



بعد التتبيل، يُشوى السمك على الشواية الساخنة لمدة 6-8 دقائق لكل جانب، أو في الفرن على درجة حرارة 200°م لمدة 20-30 دقيقة حسب حجم السمكة، مع إمكانية تشغيل الشواية (Grill) آخر خمس دقائق للحصول على لون ذهبي وشهي.



يقدم السمك المشوي ساخنًا مع شرائح الليمون، الأعشاب الطازجة، وأطباق جانبية مثل السلطة أو الأرز، ليصبح طبقًا متكاملًا وصحيًا يناسب جميع أفراد الأسرة.