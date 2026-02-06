مباحثات مصرية بريطانية حول التطورات الإقليمية والتعاون الثنائي

كشفت القاهرة الإخبارية عن أن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي بحث مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الجمعة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن عبدالعاطي أكد خلال الاتصال أهمية مواصلة البناء على التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها إلى أفاق أوسع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر خلال السنوات المقبلة، لاسيما مع تحسن المناخ الاستثماري في مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تمت خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر في المنطقة، وأطلع وزير الخارجية نظيرته البريطانية على مجمل الاتصالات المصرية الرامية لاحتواء حالة التوتر المتصاعدة من خلال تحركات دبلوماسية نشطة، مجددًا التأكيد على أهمية التوصل لتسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني تعالج شواغل كل الأطراف، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية خلال هذه المرحلة الدقيقة لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية.

وفي ما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، استعرض وزير الخارجية المصري الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أهمية دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأوضح أن ذلك يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، كما أكد ضرورة إيجاد الأفق السياسي الذي يلبى طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة فى إقامة دولته المستقلة.