قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة نقص السكر وارتفاع ثمنه.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

في ظل ما أثير مؤخرًا من جدل حول توافر السكر في الأسواق المصرية، خرجت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية لتوضيح حقيقة الموقف، نافية وجود أي أزمة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، ومؤكدة أن السوق يشهد حالة من الاستقرار مدعومة بفائض إنتاجي ومخزون استراتيجي آمن.

وفرة في المعروض ونفي شائعات النقص

ما يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام فقط

ونفى هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود نقص في السكر أو ارتفاع أسعاره في السوق المصري، مؤكدًا أن البلاد تشهد وفرة كبيرة في المعروض نتيجة زيادة الإنتاج المحلي ووجود مخزون استراتيجي آمن.

فائض إنتاجي ومخزون استراتيجي آمن

وأوضح الدجوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن الحديث عن نقص السكر لا يمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن كميات السكر المتاحة في الأسواق تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار في سوق السلع الغذائية.

وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة الماضية ساهمت في تحقيق فائض ملحوظ، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بفتح باب التصدير دون التأثير على توافر السكر في السوق المحلي.

ضبط كميات من السكر

قرار التصدير وراء الشائعات

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية أن قرار السماح بتصدير السكر كان السبب الرئيسي وراء انتشار الشائعات المتعلقة بوجود نقص في المعروض، موضحًا أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي حقائق على أرض الواقع، خاصة في ظل توافر مخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

استقرار الأسعار وتفاوت محدود

وفيما يتعلق بالأسعار، أشار الدجوي إلى أن أسعار السكر تشهد حالة من الاستقرار، نافيًا وجود أي زيادات كبيرة أو غير مبررة، لافتًا إلى أن الفروق السعرية بين التجار لا تتجاوز جنيهًا إلى جنيهين فقط، وهو أمر طبيعي في ظل آليات العرض والطلب.

السكر

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

وشدد في ختام تصريحاته على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة في الأسواق، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتابع سوق السكر بشكل مستمر لضمان توافره بأسعار مناسبة للمستهلكين.

السكر شعبة المواد الغذائية السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

ترشيحاتنا

الكعبة

بدء التحصيل.. التضامن: 58 ألف جنيه سعر تذكرة الطيران للمستوى الأول و49 للثاني و36 للثالث بحج الجمعيات الأهلية

إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية

الصحة: تشغيل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملفات التعاون المشتركة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد