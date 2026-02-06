قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان Visions du Réel يكرم المخرجة الأمريكية لورا بويتراس

المخرجة الأميركية لورا بويتراس
المخرجة الأميركية لورا بويتراس
محمد نبيل

أعلن مهرجان Visions du Réel (رؤى الواقع) عن استضافة المخرجة والصحفية الأمريكية لورا بويتراس كضيفة خاصة في حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين من برنامج VdR–Industry، المخصص للمهنيين والعاملين في صناعة السينما الوثائقية.

وتُعد بويتراس واحدة من أبرز الأصوات السينمائية السياسية في الولايات المتحدة، إذ اشتهرت بثلاثيتها التي تناولت تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي تُوِّجت بالفيلم الحائز على جائزة الأوسكار CITIZENFOUR، وهو عمل وثائقي مشوّق يتتبع قصة المبلّغ إدوارد سنودن وكشفه لبرامج المراقبة العالمية.

على مدار أكثر من عقدين، كرّست بويتراس مسيرتها السينمائية لطرح قضايا سياسية شائكة، مسلّطة الضوء على أنظمة القمع والإفلات من العقاب داخل مؤسسات الحكومة الأمريكية، وكذلك الانتهاكات المرتبطة بما سُمّي «الحرب على الإرهاب». وتمتاز أفلامها بقدرتها على توثيق التحولات المجتمعية في لحظتها الراهنة وبحس إنساني ونقدي عالٍ.

ومن المقرر أن تقدّم بويتراس، يوم الأحد 19 أبريل، حواراً مفتوحاً بالتعاون مع SRG SSR، بالتزامن مع عرض أحدث أفلامها Cover-Up ضمن الاختيار الرسمي للمهرجان. وسيشكّل هذا اللقاء الانطلاقة الرسمية لأيام الصناعة في المهرجان.

أخرجت بويتراس أول أفلامها الطويلة My Country, My Country عام 2006، الذي تناول التناقضات والآثار الكارثية للاحتلال الأمريكي للعراق. وبعد عرض الفيلم، وُضعت تحت المراقبة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

تلا ذلك فيلم The Oath الذي ركز على معتقل جوانتانامو وما ارتبط به من سياسات «الحرب على الإرهاب». كما أنجزت عدداً من الأفلام القصيرة وأبحاثاً معمّقة حول المراقبة الجماعية والمبلّغين عن الفساد.

وفي عام 2015، حصدت جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي عن CITIZENFOUR، الذي يوثّق الأيام الثمانية التي قضتها مع إدوارد سنودن في فندق بهونغ كونغ قبيل اختفائه عن الأنظار، مقدماً مزيجاً من الدراما المكثفة والتشويق السياسي. كما عرضت لاحقاً فيلم Risk عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ضمن مهرجان كان السينمائي.

ينتمي جزء من أعمال بويتراس إلى أفلام السيرة والبورتريه، ومن بينها All the Beauty and the Bloodshed الذي فاز بالأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي.

ويرافق الفيلم المصورة نان جولدين في نضالها ضد عائلة ساكلر، مالكة شركة «بيرديو فارما»، المسؤولة عن إنتاج عقار «أوكسيكونتي» المرتبط بأزمة الإدمان على المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، جامعاً بين الأرشيف الشخصي والتوثيق الميداني لنشاطها المدني.

أما أحدث أعمالها Cover-Up فيقدّم بورتريهاً معمقاً للصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش، أحد أبرز رموز الصحافة الاستقصائية، مستعرضاً أبرز تحقيقاته، من مجزرة ماي لاي خلال حرب فيتنام، إلى فضيحة ووترغيت، وصولاً إلى فضائح التعذيب في سجن أبو غريب خلال حرب العراق

وعُرض الفيلم ضمن دورة 2025 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

وقالت سابين فايّو كانتييو، رئيسة قسم الصناعة في «رؤى الواقع»:
«تمكّنت لورا بويتراس من تسليط الضوء على قضايا مؤثرة ومقلقة وراهنة في آنٍ واحد، وذلك بحساسية فنية ورؤية خاصة تميزها. لقد أسهمت أعمالها في تشكيل فهمنا الجماعي للعالم، انطلاقاً من وعي سياسي عميق. لم تغيّر فقط مفهوم الفنان المنخرط سياسياً، بل تواصل فتح نوافذ على موضوعات معقدة مع الحفاظ على قرب إنساني حميم من شخصياتها. نحن سعداء للغاية باستضافتها وافتتاح برنامج الصناعة بحوار نتوقع أن يكون ثرياً وملهماً».

المخرجة الأميركية لورا بويتراس المخرجة لورا بويتراس مهرجان Visions du Réel

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

عروس بني مزار المتوفيه

الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال رمضان وبثّ مراسم الإعلان على الهواء مباشرة

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال رمضان وبثّ مراسم الإعلان على الهواء مباشرة

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بالصور

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد