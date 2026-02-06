إنفينيكس تطلق نظام XOS 16 لتجربة أكثر ذكاء وسلاسة

أعلنت شركة إنفينيكس رسميا عن إطلاق XOS 16، أحدث أنظمة التشغيل الخاصة بها، المصمم لتقديم تجربة هواتف ذكية أبسط وأكثر كفاءة.

يأتي التحديث XOS 16 مع تحسينات ملحوظة في قدرات الذكاء الاصطناعي، التخصيص، وأداء الألعاب، إلى جانب واجهة مستخدم أكثر نظافة لتسهيل الاستخدام اليومي.

ميزات الذكاء الاصطناعي وتجربة النظام الذكية

يقدم نظام XOS 16 واجهة بصرية جديدة باسم Glow-space، مع رسوم متحركة سلسة وتصميم نظيف يسهل التنقل داخل الهاتف.

كما حصلت خيارات التخصيص على ترقية كبيرة، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء ثيمات وخلفيات وأنماط بصرية مخصصة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

تعمل ميزات مثل Depth Effect على خلق استمرارية بين شاشة القفل والشاشة الرئيسية، لتعزيز الإحساس بالانغماس في واجهة النظام.

نظام XOS 16

إنتاجية وذكاء اصطناعي

يركز النظام الجديد على تعزيز الإنتاجية بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لأداة FlashMemo تحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ مثل المكالمات، التذكيرات، أو المسارات.

يعمل المساعد الذكي على تنظيم المحتوى وتحسين إدخال النصوص، بينما تتعلم التوصيات الذكية سلوك المستخدم لتقترح التطبيقات والإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

استهلاك المحتوى والألعاب

تم تحسين تجربة مشاهدة الفيديوهات عبر ملخصات الفيديو وخيارات توفير الطاقة أثناء البث.

كما ارتفع أداء الألعاب بفضل تقنيات استقرار الإطارات وأدوات مخصصة لتحسين التبريد وكفاءة الأداء الحراري.

يدعم النظام أوامر الصوت، وتعزيزات مخصصة للألعاب، لضمان تجربة أكثر استجابة وانغماسًا.

إدارة البطارية

يركز XOS 16 على تحسين عمر البطارية وإدارتها خلال الاستخدام المكثف، بما في ذلك تقنيات للحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل والتحكم في الحرارة وتمديد عمر الجهاز.

توفر النظام

أكدت إنفينيكس أن XOS 16 سيصل أولا إلى الهواتف الجديدة، وسيتم طرحه لاحقا على الأجهزة الحالية المؤهلة عبر تحديثات مرحلية، ولم تكشف الشركة بعد عن قائمة الأجهزة المدعومة، لكن من المتوقع الإعلان عن التفاصيل قريبا.