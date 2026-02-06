ضبط حفار آبار خلال عمله بدون تصريح في الوادي الجديد

أعلن على نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، ضبط حفار آبار أثناء قيامه بأعمال حفر بئر جوفي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في محاولة للتعدي على أراضي أملاك الدولة.

إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار

وأشار إلى أنه تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار بمقر الوحدة المحلية للقرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة عدم التعدي على أراضي الدولة بأي شكل من الأشكال (سواء بالحفر أو البناء أو الاستصلاح) دون الحصول على الموافقات الرسمية، وأن وضع اليد أو التعامل مع أراضي الدولة لابد أن يكون وفق سند قانوني صحيح وعبر القنوات الرسمية.

وأكد على نجاح أن الحملات الميدانية مستمرة ولن تتوقف، ولن يتم التهاون في استرداد حق الدولة أو حماية الخزان الجوفي، محذرًا من أن أي محاولة للتعدي ستواجه بإجراءات قانونية صارمة تصل إلى المصادرة والإحالة للجهات المختصة.