صحة الإسكندرية تختتم حملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن ختام فعاليات المرحلتين الأولى والثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة»، والتي نُفذت على مدار 12 يومًا في 46 موقعًا بمختلف المناطق الطبية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح «بدران» أن الحملة قدمت حزمة متكاملة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، شملت متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، إلى جانب الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال، حيث بلغ إجمالي عدد المنتفعات من خدمات الحملة 11,395 منتفعة.

وأضاف أن الخدمات المقدمة أسفرت عن حصول 8,543 حالة على وسائل تنظيم الأسرة، وإجراء 2,898 أشعة تليفزيونية (سونار)، و278 متابعة حمل، و1,582 كشف نساء، و1,936 كشف أطفال، و2,006 كشف باطنة، فضلًا عن تقديم 10,940 جلسة مشورة للسيدات في سن الإنجاب، بما يعكس التأثير المباشر للحملة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأسرة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة «هنادي سامي»، مدير إدارة تنمية الأسرة، أن الحملة نُفذت من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، إلى جانب الفرق المتنقلة، لضمان وصول الخدمة إلى جميع المناطق، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع تنفيذ ندوات توعوية لتعزيز مفهوم الأسرة الواعية ودعم الصحة الإنجابية.

وفي ذات السياق وعلى هامش الحملة، أُقيمت احتفالية اليوم السكاني، بعزبة الموظفين بمنطقة شرق الطبية تحت إشراف الدكتورة فيروز سلطان مدير عام المنطقة، بحضور إيناس محمود، رئيس فرع المجلس القومي للسكان بالإسكندرية، وهدى محمد، مسئول إعلام تنمية الأسرة بالمديرية، إلى جانب فريق إشراف إدارة تنمية الأسرة بمنطقة شرق الطبية.

وجاءت الفعاليات ثمرة للتنسيق والتعاون المشترك بين إدارة تنمية الأسرة وكل من مديرية الأوقاف بالإسكندرية، وهيئة الصرف الصحي، وشركة مياه الشرب، وفريق المبادرات الرئاسية، بما يعكس تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني لخدمة المجتمع ودعم القضايا السكانية.

وأكد «بدران» أن تنظيم الأسرة يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحسين الخصائص السكانية ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مقدمًا الشكر والتقدير لكافة الجهات التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية المشاركة في إنجاح الحملة وتحقيق هذا النجاح الملموس.