يقدم موقع "صدي البلد" أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7-2-2026

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 95 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 80 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 15 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 115 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيهات وتصل للمستهلك 130 جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 180 لـ 250جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.



كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها