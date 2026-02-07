قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
دعاء أواخر شعبان .. 15 كلمة للرزق وبلوغ رمضان بالتوبة
عمالقة التكنولوجيا يضخون 650 مليار دولار في سباق الذكاء الاصطناعي
طفلك في خطر.. علامات تنذر بإدمان الإنترنت وكيفية التعامل معه
الونش عن لقاء زيسكو: الزماليك قادر على حسم التأهل ونحترم المنافس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7-2-2026

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع "صدي البلد" أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الدواجن اليوم  
وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 95 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 80 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 15 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.
كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 115 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيهات  وتصل للمستهلك 130  جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 250جنيه في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.


أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.
كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.


كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن سعر الكيلو الدواجن البيضاء سعر كيلو الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

دوري الطائرة

اليوم.. انطلاق الدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

أشرف داري

تحركات متسارعة داخل الأهلي لتسويق أشرف داري بعد رفع اسمه من القائمة

تأجيل مباراة رايو فاييكانو وريال أوفييدو بسبب سوء أرضية ملعب فاييكاس

تأجيل مباراة رايو فاييكانو وريال أوفييدو بسبب سوء أرضية ملعب فاييكاس

بالصور

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد