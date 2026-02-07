مستشفى السنطة الجديد.. صرح طبي يرى النور قريبا في عروس الدلتا

تواصل محافظة الغربية، تحت قيادة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، خطواتها الجادة نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث يقترب مشروع مستشفى السنطة الجديد من مراحله النهائية، ليصبح أحد أبرز الصروح الطبية الحديثة التي تُضاف إلى خريطة الخدمات الصحية بالمحافظة، ويجسد رؤية الدولة في توفير رعاية طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

توجيهات محافظ الغربية

ويتابع اللواء أشرف الجندي عن كثب، وبصورة مستمرة، معدلات التنفيذ بمستشفى السنطة الجديد، مؤكدًا أن المشروع بات على بُعد خطوات قليلة من الانتهاء، تمهيدًا لدخوله الخدمة، ليقدم حياة جديدة وآمنة لأهالي مركز السنطة والقرى المحيطة، ويخفف عنهم أعباء الانتقال إلى المدن المجاورة لتلقي الخدمة الطبية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح محافظ الغربية أن المستشفى يُقام على مساحة 4800 متر مربع، ويضم 190 سريرًا، و23 حضّانة، إلى جانب قسم طوارئ متكامل، و5 غرف عمليات مجهزة، وغرفتي ولادة طبيعية وقيصرية، و2 عنبر عناية مركزة بإجمالي 15 سريرًا، فضلًا عن مجموعة من العيادات الخارجية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة علاجية شاملة ومتطورة للمواطنين.

تحسين خدمات علاجية

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي هذا المشروع أهمية قصوى، باعتباره أحد المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، ليخرج المستشفى إلى النور كصرح طبي عصري يواكب أحدث النظم الطبية ويخدم جميع الفئات دون تمييز.

وأضاف المحافظ أن مستشفى السنطة الجديد يُمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الصحية، ويعكس إصرار الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن البسيط، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

ومن جانبه، صرّح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الأعمال الجارية بالمستشفى تسير وفق أحدث المعايير الهندسية والطبية المعتمدة، مشيرًا إلى أن المستشفى صُمم ليكون نموذجًا للصروح الطبية الحديثة القادرة على تقديم خدمة طبية متميزة في مختلف التخصصات، بما يلبّي تطلعات أهالي السنطة ويعزز من قدرات القطاع الصحي بالمحافظة.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

واختتم وكيل وزارة الصحة تصريحاته بالتأكيد على أن مستشفى السنطة الجديد سيُحدث فارقًا ملموسًا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، ويمثل إضافة قوية لمنظومة الصحة بعروس الدلتا، مع قرب الانتهاء من التنفيذ واستعداد المستشفى لبدء مرحلة جديدة من العطاء الطبي.