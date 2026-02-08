قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الكيلو وصل لـ 200 جنيه.. متى تنخفض أسعار ورق العنب؟

ورق العنب
ورق العنب
شيماء مجدي

مع اقتراب شهر رمضان بدأت بعض السلع فى الارتفاع نتيجة زيادة الإقبال ومن بينهم ورق العنب ، إذ تقبل ربات البيوت على شراؤه خاصة فى المناسبات ليكون صنفا فى عزومات رمضان .

أسباب ارتفاع أسعار ورق العنب
 

وفى هذا الصدد ،قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن أسعار ورق العنب ارتفعت نتيجة قلة المعروض ، إذ أنه يظهر فى وقت الصيف وبالتالى ترتفع أسعاره ،معلقا :" كل سنة من نفس التوقيت من العام يرتفع لـ 160 و 200 جنيها ".
 


وأضاف “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن دخول المواسم مع دخول رمضان والأعياد أدى إلى زيادة الإقبال على شراؤه وبالتالى زيادة أسعاره ، موضحا أن ورق العنب الموجود حاليا في الأسواق مجفف تم تخزينه خلال الموسم الماضي، حيث أن موسم ورق العنب لم يبدأ بعد.

موعد انخفاض أسعار ورق العنب
 

وكشف  “نقيب الفلاحين” عن موعد انخفاض أسعار ورق العنب فى الأسواق ، موضحا أن أسعاره ستنخفض فى شهر مارس المقبل ومع ظهور العروة الجديدة وسيعود لأسعاره الطبيعية فى شهر إبريل .

وأكد أن ارتفاع أسعار ورق العنب ليس لها تأثير سلبي على المواطن ، معلقا :" يوم ما ربات البيوت بتشتري بيكون ربع أو نصف كيلو " ، محذرا من شراء ورق الفراولة على أنه ورق العنب لإن موسمه حاليا .
 

فوائد ورق العنب:

غني بمضادات الأكسدة: يحتوي ورق العنب على مركبات قوية مثل الفلافونويدات، والأحماض الفينولية، وفيتامين C، التي تعمل بفعالية على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما يوفر حماية للجسم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
دعم صحة الجهاز الهضمي: تساهم الألياف الغذائية الوفيرة في ورق العنب في تحسين حركة الأمعاء، والحد من مشكلات الإمساك، كما تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على توازن الميكروبيوم المعوي الصحي.
تعزيز صحة العظام: يُعد ورق العنب مصدرًا ممتازًا لفيتامين K، وهو عنصر غذائي ضروري يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كثافة المعادن في العظام، ويساهم في الوقاية من هشاشة العظام.
تحسين صحة القلب: بفضل محتواه الغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، يمكن لورق العنب أن يساهم بفاعلية في تنظيم مستويات ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.
تنظيم نسبة السكر في الدم: تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في ورق العنب قد تساعد في تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، وبالتالي تقليل الارتفاع المفاجئ لمستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات.

 

