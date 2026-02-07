أرسنال يفوز بثلاثية على سندرلاند ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال على نظيره سندرلاند، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أرسنال الأول عن طريق مارتن زوبيمندي في الدقيقة 42.

ثم أضاف فيكتور جيوكيريس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66، 90+4.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، كاي هافريتز.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، نوني مادويكي، وجابرييل خيسوس.

وبهذه النتيجة، يعزز فريق أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف الذي سيواجه غدًا نظيره ليفربول في إطار نفس الجولة.

فيما يتوقف رصيد فريق سندرلاند عند النقطة رقم 36 محتلًا المركز التاسع من جدول الترتيب.