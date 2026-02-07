نقيب الزراعيين : السعة التخزينية للقمح في مصر تكفي 6 أشهر

أكد سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثق في عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة .

وقال سيد خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السعة التخزينية للقمح في مصر تكفي لمدة 6 شهور وهذا الامر إضافة كبيرة ".



وتابع سيد خليفة :" هناك مساحات كبيرة مزروعة بالقمح هذا العام وبالتالي تزداد كميات القمح الموردة للدولة ".

واكمل سيد خليفة :" هناك زيادة في توريد القمح بنسبة 17% خلال موسم 2025، ومن المتوقع ارتفاعها خلال الموسم المقبل.

وتابع: مصر لديها 16 مليون نخلة مثمرة، كما تتصدر مصر إنتاج التمور بإجمالي 1.9 مليون طن.