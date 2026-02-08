وائل جمعة: ميزة كامويش الوحيدة حتى الآن إنه إعارة مش شراء نهائي

انتقد وائل جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، ، أداء لاعبي القلعة الحمراء خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية "النادى الاهلي قدم أسوأ مباراة له هذا الموسم ، ولولا براعة مصطفى شوبير لخرجت المباراة بنتيجة كارثية.

واختتم:"الحسنة الوحيدة في كامويش إنه إعارة فقط ومش شراء بشكل نهائي".

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

يذكر ان النادي الأهلي تعادل مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء امس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.