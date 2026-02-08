بعد اعتداء ابنة على أمها.. مطالب برلمانية بتشريع لتجريم عقوق الوالدين

قال النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن واقعة الاعتداء على سيدة مسنّة من قِبل ابنتها تمثل جرس إنذار خطيرا بشأن أوضاع كبار السن في المجتمع، مؤكدًا أن القضية لا يجب أن تُختزل في فيديو صادم، بل في أزمة قيم وحماية اجتماعية.

وأوضح عبد النبي أن غياب قانون واضح وصريح لتجريم عقوق الوالدين يترك فراغًا تشريعيًا يتم التعامل معه حاليًا عبر نصوص عامة لا تعكس خطورة الجريمة ولا أبعادها الإنسانية، مطالبًا بسرعة مناقشة مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن.

نحن بحاجة إلى دور أكبر وأكثر فاعلية من الأزهر الشريف

وشدد وكيل لجنة الزراعة والري على أن المواجهة لا تكون بالعقوبة وحدها، قائلًا: «نحن بحاجة إلى دور أكبر وأكثر فاعلية من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في ترسيخ قيم الرحمة وبر الوالدين، إلى جانب دور المجتمع المدني في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المنهكة قبل أن تتحول الضغوط إلى عنف».

واختتم عبد النبي تصريحه بالتأكيد على أن حماية كبار السن مسئولية جماعية، تبدأ بالتشريع، ولا تنتهي عند التوعية والدعم، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي في الشارع المصري.