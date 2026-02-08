قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
رئيس تضامن النواب لـ "صدى البلد": ازدواجية المعاشات تحدٍ رئيسي أمام مقترح إنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج
الرئيس السيسي يجدد رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية
محافظات

بمشاركة 35 شركة ومصنع.. انطلاق الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين بقنا

افتتاح ملتقى توظيفي بقنا
افتتاح ملتقى توظيفي بقنا
يوسف رجب

أطلقت محافظة قنا، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى توظيف الشباب، المقام بمقر النادي الاجتماعي بقنا، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لتمكين شباب الخريجين وربطهم بسوق العمل المباشر.

و افتتح اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة، فعاليات الملتقى، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع شركة "شغلني"، ومشروع "النمو الأخضر" اليونيدو"، ومديريات العمل، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والصندوق الاجتماعي، وممثلي الجمعيات ووحدة السكان ووحدة تكافؤ الفرص.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن الملتقى شهد إقبالا كثيفًا من الراغبين في فرص العمل، والذي يأتي في إطار جهود الدولة للحد من البطالة، والذي يأتي كجزء من استراتيجية المحافظة لتمكين الشباب وربطهم بسوق العمل المباشر.

وأضاف محافظ قنا،ب أن الملتقى يوفر ما يزيد عن 1500 فرصة عمل حقيقية تغطي قطاعات اقتصادية حيوية، منها الصناعات التحويلية، والإنتاج الصناعي، والخدمات والطب، والمؤسسات التنموية، بحضور 35 شركة ومصنعًا من القطاع الخاص، في مختلف المجالات، منها مصانع الأخشاب، وتشكيل المعادن، وأفران الغاز، والبلاستيك، والرخام، والأسمدة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، المستشفيات الخاصة، وشركات الأمن والحراسة.

فيما نقل اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، تحيات محافظ قنا للحضور، مؤكدًا أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للشباب.

وأشار السعيد، إلى أن المحافظة تعمل كحلقة وصل مستمرة بين القطاع الخاص والباحثين عن عمل، لضمان دفع عجلة التنمية الاقتصادية في صعيد مصر، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد توظيف الشباب، بل ضمان حقوقهم وذلك من خلال مراجعة مستويات الأجور، والمزايا التأمينية مع الشركات المشاركة.

كما شارك في مراسم الافتتاح، عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم، أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل، وعمر تهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وبهاء الدين أحمد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونجم أحمد علي، مدير عام التعليم الفني، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، وحسام إبراهيم، وعمر رياض، من شركة اليونيدو، ورنا حسام، شركة شغلني، ورمضان الصغير، مدير وحدة السكان بالمحافظة، وحنان صابر، مديرة وحدة تكافؤ الفرص، بجانب حضور المئات من أبناء المحافظة.
 

