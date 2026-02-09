قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
سجون الاحتلال تبدأ تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
بعد اختطاف رئيس فنزويلا.. اختفاء غامض لرئيس بوليفيا السابق
مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم
بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين
هل يجوز صيام آخر أسبوع في شهر شعبان؟.. اعرف الرأي الشرعي
غلق القيد الشتوي للأندية المصرية رسميا
إتصالات النواب: رصدنا شكاوى المواطنين بشأن انتهاء باقات الإنترنت قبل موعدها
تقرير: ترحيل سري لفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة عبر مطار بن جوريون
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
برج القوس .. حظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026: تعلم هواية جديدة

القوس
القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026

هواية جديدة أو دراسة جديدة ستنعش ذهنك. واصل جهدك وتفاؤلك؛ فالخطوات الصغيرة ستُنمّي مهارات مفيدة، وقد تفتح لك العلاقات الودية فرصًا قيّمة.  

توقعات برج القوس في العمل

 سيكون جدول أعمال العاملين في قطاعات الرعاية الصحية والضيافة والقوات المسلحة مزدحماً اليوم، عليك أيضاً توخي الحذر في تصريحاتك خلال جلساتك مع العملاء. كما سيخوض الطلاب امتحاناتهم اليوم.

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً 

تحدث بابتسامة واستمع إلى الأمنيات البسيطة. قد يستمتع العزاب بلقاء شخص ما أثناء تعلم هواية جديدة أو تجربتها؛ كن ودودًا ومنفتحًا حافظ على فضولك اللطيف، وتجنب التسرع. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

إذا شعرت بالتوتر، جرب هواية خفيفة أو استمع إلى موسيقى هادئة، نم في وقت منتظم، واستشر طبيباً إذا لاحظت استمرار الأعراض، واحرص على الابتسام يومياً.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

حاول ادخار جزء صغير من أي مبلغ إضافي تحصل عليه. تجنب المخاطرة أو الوعود المفاجئة. استشر أحد أفراد عائلتك إذا احتجت إلى نصيحة. اتخاذ قرارات صغيرة وثابتة الآن سيسهل عليك تحقيق أهدافك المستقبلية دون ضغوط، ويساعدك على الحفاظ على هدوئك عندما تبدو الخيارات غير واضحة.. 

القوس حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم القوس مهنيا

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

