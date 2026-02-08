غلق وتشميع 19 منشأة طبية بالإسكندرية للعمل بدون تراخيص ووجود مخالفات جسيمة

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد يحي بدران، غلق وتشميع 4 معامل تحاليل، ومركز أشعة واحد، و4 مراكز طبية، و9 عيادات خاصة، لإدارتها دون ترخيص.

كما قررت غلق وتشميع مركز نساء وتوليد لوجود مخالفات جسيمة تمثل خطورة مباشرة على سلامة المرضى.

وحررت المديرية إنذارات لعدد من المنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، لعدم الالتزام باشتراطات الترخيص ومعايير مكافحة العدوى.

جاء ذلك خلال جولة مرورية موسعة 43 منشأة طبية متنوعة شملت عيادات خاصة وعيادات تخصصية، ومراكز طبية، ومركز أشعة، ومعامل تحاليل، ومركز علاج طبيعي، إلى جانب عدد من المستشفيات الخاصة، وذلك لمراجعة التراخيص ومدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وأكدت الدكتورة «رشا سيف»، مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية مستمرة دون تهاون، وتهدف إلى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية الخاصة، وضمان الالتزام الكامل باشتراطات التشغيل ومعايير مكافحة العدوى، بما يحقق خدمة صحية آمنة ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.