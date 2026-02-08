قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه
فضائح وملفات جزيرة إبستين.. ما سبب بيان نانسي عجرم الغاضب؟
30 د سلبية بين الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفيدرالية
إلغاء البرنامج النووي.. نتنياهو يتمسك بـ 6 شروط في مفاوضات أمريكا وإيران
مدبولي: الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. نواب: طوق نجاة لتمكين الشباب وتحويل طاقاتهم لمشروعات إنتاجية.. وخطوة داعمة للاقتصاد الوطني
بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية
ليست أزمة إنتاج.. "شعبة الدواجن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
خلال ساعات.. رابط استخراج تصريح سفر 2026
محافظ الإسكندرية ووزير التموين يفتتحان مخبزين في بشائر الخير
15 دقيقة سلبية من مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
غلق وتشميع 19 منشأة طبية بالإسكندرية للعمل بدون تراخيص ووجود مخالفات جسيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد يحي بدران، غلق وتشميع 4 معامل تحاليل، ومركز أشعة واحد، و4 مراكز طبية، و9 عيادات خاصة، لإدارتها دون ترخيص.

كما قررت غلق وتشميع مركز نساء وتوليد لوجود مخالفات جسيمة تمثل خطورة مباشرة على سلامة المرضى.

وحررت المديرية إنذارات لعدد من المنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، لعدم الالتزام باشتراطات الترخيص ومعايير مكافحة العدوى.

جاء ذلك خلال جولة مرورية موسعة 43 منشأة طبية متنوعة شملت عيادات خاصة وعيادات تخصصية، ومراكز طبية، ومركز أشعة، ومعامل تحاليل، ومركز علاج طبيعي، إلى جانب عدد من المستشفيات الخاصة، وذلك لمراجعة التراخيص ومدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وأكدت الدكتورة «رشا سيف»، مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية مستمرة دون تهاون، وتهدف إلى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية الخاصة، وضمان الالتزام الكامل باشتراطات التشغيل ومعايير مكافحة العدوى، بما يحقق خدمة صحية آمنة ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

لينارت كارل

بايرن ميونخ يضع " فيتو " على ريال مدريد.. لينارت كارل خط أحمر و100 مليون يورو لا تكفي

حبس المتهمين في مشاجرة سوهاج

كسروا العربية وشرحوا قائدها .. القصة الكاملة لمشاجرة شارع 15 بسوهاج

وزيرة التنمية المحلية

بتكلفة 23 مليون جنيه.. تفاصيل التشغيل التجريبى لمجزر بيلا بمحافظة كفرالشيخ

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

