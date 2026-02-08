فتاوى | ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر العدد؟.. متى نبدأ تعويد الأطفال على الصيام؟.. ما حكم صيام أيام القضاء والنذر نهاية شعبان؟

فتاوى

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها؟

متى نبدأ تعويد الأطفال على الصيام؟

ما حكم صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم من أفطر أيامًا في شبابه ولا يذكر عددها؟ فهناك رجل كبير في السِّن يَذكر أنه عندما تزوج في شبابه أفطر السنة الأولى من زواجه أيامًا في رمضان لا يتذكر عددها، فماذا يفعل الآن؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجب على السائل الذي أفطر أيامًا عندما تزوّج في شبابه أن يقضي ما أفطره على كلِّ حالٍ.

وتابعت: وما دام السائل ناسيًا لعدد الأيام التي أفطرها فإنه يقضي حتى يحصل عنده اليقين ببراءة ذمته وأنه قد وَفَّى بما عليه من أيام، فإن كان عاجزًا عن الصوم أخرج الفدية.

وبينت أن عليه الكفارة إذا كان فساد صومه بسبب الجماع في نهار رمضان، والواجب إنما هو كفارة واحدة ولو في أيام متعددةٍ من الشهر.

كفارة الجماع

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الجماع عمدًا في نهار رمضان من مبطلات الصوم، بإجماع العلماء، مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب.

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن من يتعمد الجماع في نهار رمضان يبطل صيامه، ويتوجب عليه القضاء والكفارة بإجماع المذاهب الفقهية، منوهًا بأن بعض المذاهب ترى أن الكفارة تكون على الزوج والزوجة معًا، وبعضها يرى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.

وذكر أن كفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أي ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا.

خطأ في كفارة الجماع في رمضان

قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه صيام شهرين متتابعين، منوهًا بأن البعض يستسهل ويخرج الكفارة إطعام 60 مسيكنًا، مشددًا على أنه يجب الصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام لسبب مرضي، وبأمر طبيب، فلك أن تطعم 60 مسكينًا.

وأضاف «عاشور» خلال إجابته عن سؤال: «جامعت زوجتي في نهار رمضان وسألت شيخا فقال لي أطعم 60 مسكينا ..فهل هذا يكفي؟»، قائلًا: «عليك بصيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك ولا يجوز لكما الفطر ولو يوم واحد فإذا حدث عليك بإعادة الصيام من البداية».

متى نبدأ تعويد الأطفال على الصيام؟

قالت سماح عبد الفتاح، الاستشارية الأسرية، إن شهر رمضان يمثل فرحة كبيرة للأطفال، إلا أن بعض الآباء يقعون في خطأ متكرر؛ حين يرددون على الطفل أنه ما زال صغيرًا ولا يستطيع الصيام، حتى يكبر دون أن يعتاد عليه؛ فيجده ثقيلًا وشاقًا فيما بعد، مؤكدة أن هذا الأسلوب قد يحرم الطفل من التدرج الطبيعي في العبادة.

وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، أن الصيام لا يُقاس بالصلاة، ولا يوجد نص صريح في السنة النبوية يحدد سنًا معينًا لبدء الصيام.

وأشارت إلى أن الفقهاء ربطوا الأمر بـ"قدرة الطفل على التمييز وفهم العبادة وتحملها"، مؤكدة أن المطلوب من الأسرة هو “تحبيب الطفل في الصيام” و"تدريجه فيه" دون إجبار أو تعنيف.

وأضافت أن التدرج يكون من خلال صيام ساعات محددة، مثل الصيام حتى الظهر ثم العصر، أو الامتناع عن الطعام دون الشراب أو العكس، مع السماح للطفل بالشرب؛ إذا شعر بالتعب في بداية التدريب، مع محاولة إشغاله وإلهائه باللعب والأنشطة الإيجابية اللطيفة المرتبطة بجمال أجواء رمضان.

وأشارت إلى أنه يمكن البدء بتعويد الطفل على الصيام من خلال النوافل والسنن مثل صيام الإثنين والخميس ويوم عرفة، بدلًا من مطالبته بصيام الشهر كاملًا مرة واحدة.

وأكدت أن تهيئة الطفل نفسيًا للاحتفال برمضان؛ أمر مهم، مثل شراء “الفانوس والزينة” و"مشاركته في تزيين البيت"، وهي عادات لا تتعارض مع الدين؛ بل تزرع البهجة والارتباط بالشهر الكريم.

ونوهت بضرورة “وضع جدول عبادات بسيط للأطفال”، لا يقتصر على الصلاة فقط؛ بل يشمل الصلاة في المسجد مع الوالد، وأذكارًا سهلة وبسيطة، يساعدهم على الانتظام في العبادة، ويجعل شهر رمضان بداية جميلة لترسيخ حب الطاعة والالتزام الديني في نفوسهم منذ الصغر.

ما حكم صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان؟

حكم صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، عبر البث المباشر، يقول: هل من الممكن صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان؟

حكم صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان ؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيانه عن حكم صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان؟، طالما صيام واجب يجوز، لافتاً إلى أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”، من باب النهي عن تعمد وصل صيام شهر شعبان بشهر رمضان.

وتابع: ثبت أن النبي صام بعد النصف من شعبان، موضحاً أن الصيام على سبيل الاعتياد جائز، من باب أولى أن يقضي المسلم ما عليه من صيام سواء أكان قضاءٍ أو نذراً.



ضوابط لصيام النصف الثاني من شعبان

وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية في بيان حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان على التالي:

1 - شعبان شهر كريم، نبه سيدنا النبي ﷺ إلى فضله، وكان يُكثر الصوم فيه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: «ما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ». [متفق عليه].

2- يستحب الإكثار من الصيام في شعبان، وهو شهر تُرفع فيه أعمال العباد إلى ربهم، وَرَفْعُها حال صَوم العبد أَرْجَى لقبولها؛ فعن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». [أخرجه النسائي]

3- يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان لمن أراد صوم فرض كقضاء رمضان فائت وكفارة نذر، أو وافق الصوم فيه عادة له كصوم الاثنين والخميس، ولمن وصل صيام النصف الثاني منه بأيام من النصف الأول، أما ابتداء الصوم في النصف الثاني منه في غير الحالات المذكورة فلا يشرع؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا». [أخرجه الترمذي]

4- نهى النبيُّ ﷺ عن صيام يوم الشك (وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان) بقوله: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» [متفق عليه]، ومن حكم ذلك الفصل بين النَّفل والفرض، للتَّقَوِّي على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه، وهذا ما لم يوافق هذا اليوم عادة أو قضاءً أو كفارة نذر.