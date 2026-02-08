قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الأوضاع بالقطاع| انتهاكات إسرائيل مستمرة.. ودفعة جديدة من الفلسطينيين تعود لغزة عبر معبر رفح

غزة
غزة
محمود محسن

 الواقع في قطاع غزة مازال خاضعًا للحرب المستمرة، فأكثر من 560 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، لقوا حتفهم منذ إعلان وقف إطلاق النار، نتيجة عمليات قصف واغتيال متعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

حالة تأهب مكثفة في المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن عربات الإسعاف المصرية تترقب التحرك إلى المستشفيات لنقل المرضى والجرحى الفلسطينيين الذين وصلوا إلى المعبر خلال الساعات الماضية، حيث جرى التعامل معهم فور وصولهم من قِبل الأطقم الطبية المتواجدة في المعبر.

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أن الفرق الطبية المتمركزة بمنطقة الحجر الصحي داخل معبر رفح، والتي تضم أطباء من مختلف التخصصات، تقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات فور وصولها، والتأكد من خلوها من أي عدوى فيروسية، قبل تشخيص الإصابات وتحديد وجهة التحويل إلى المستشفيات المصرية المناسبة.

وأشار المراسل إلى رفع حالة الاستعداد القصوى في أكثر من 150 مستشفى على مستوى الجمهورية، بمشاركة ما يزيد على 12 ألف طبيب يعملون على مدار الساعة، استعدادًا لاستقبال الحالات الفلسطينية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها.

وأضاف أن مشهدًا آخر تزامن مع ذلك تمثل في دخول العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، متجهين إلى الجانب الفلسطيني بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفرهم، لافتًا إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة المصرية، ممثلة في إدارة المعبر من الجانب المصري، لتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات.

دفعة جديدة من الفلسطينيين تعود لغزة عبر معبر رفح.. تفاصيل

قال أحمد أبو زيد، موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري من الجانب المصري بأن المتابعة مستمرة لحركة الوافدين إلى الأراضي المصرية من الفلسطينيين المقرر تلقيهم العلاج خلال المرحلة المقبلة في المستشفيات المصرية المختلفة، إلى جانب رصد حركة العائدين إلى قطاع غزة عبر المعبر.

وأوضح أبو زيد خلال رسالة على الهواء، أن دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة غادرت بالفعل الجانب المصري من معبر رفح في تمام الساعة العاشرة صباحًا تقريبًا، ضمن الإجراءات المعتادة التي تيسرها سلطات المعبر لتسهيل عودتهم، وهي الحركة التي جرى تسليط الضوء عليها منذ ساعات الصباح الأولى.

وأشار أبو زيد إلى أن تشغيل معبر رفح جاء مشروطًا بعمله في الاتجاهين، بما يضمن عودة الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية ومن مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذا الشرط كان حاسمًا للقبول المصري بتشغيل المعبر، وهو ما يجري تنفيذه فعليًا على الأرض.

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: انتهاكات إسرائيل مستمرة في غزة رغم تعهد ترامب بعدم إطلاق رصاصة واحدة

أكد الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن مهمتهم كصحفيين تكمن في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني، وكشف ما يتعرض له من إبادة جماعية بطيئة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأشار الأسطل إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات التدمير والخروقات المتكررة منذ إعلان وقف إطلاق النار، مؤكّدًا أن الاحتلال ينكر الالتزامات ويستمر في انتهاك الاتفاقيات.

ورأى أن هذه السياسات تهدف إلى فرض أجندة الاحتلال والتحكم في حركة المواطنين، حتى عند فتح معبر رفح، حيث تُمنع أعداد كبيرة من المرضى والمتعافين من العودة إلى قطاع غزة، بما لا يتوافق مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأوضح الأسطل أن معبر رفح يعمل بعدد محدود جدًا من المرضى المتعافين، حيث يُسمح يوميًا بدخول 150 شخصًا فقط، بينما يصل العدد الفعلي إلى أقل بكثير، مشيرًا إلى أن آخر دفعة سمح لها بالدخول لم تتجاوز 20 شخصًا.

وشدد، على أن هؤلاء المرضى يواجهون معاملة مهينة وعمليات تفتيش مُذلة من قبل الاحتلال أثناء مغادرتهم وعودتهم، بما في ذلك اعتداءات لفظية وجسدية وتهديدات مباشرة.

قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الجرحى فلسطين الأطقم الطبية

