اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
توك شو

علي قطب: التطرف المناخي يؤثر على العالم كله وخاصة هذه الدول

محمد شحتة

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن الظواهر الجوية المناخية ناتجة عن تغيرات بسبب ما يحدث على سطح الكرة الأرضية من تلوث بيئئ وغيره، وهناك تندر بها الأمطار وأخرى ينزل عليها الثلوج، وهذا ما يعرف بالتطرف المناخي.

وأضاف علي قطب، في مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية زادت من هذا التطرف المناخي، منوها أن تكرار الأعاصير وطول الفترة الزمنية لها وكميات الثلوج والفيضانات التي تنتج عنها هي نتيجة للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن ما يحدث في الغلاف الجوي وباطن الأرض يؤدي إلى تطرف مناخي على مستوى العالم وأكثر الدول عرضة لهذا التطرف المناخي هي الدول المطلة على البحار والمحيطات.

