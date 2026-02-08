علي قطب: التطرف المناخي يؤثر على العالم كله وخاصة هذه الدول

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن الظواهر الجوية المناخية ناتجة عن تغيرات بسبب ما يحدث على سطح الكرة الأرضية من تلوث بيئئ وغيره، وهناك تندر بها الأمطار وأخرى ينزل عليها الثلوج، وهذا ما يعرف بالتطرف المناخي.

وأضاف علي قطب، في مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية زادت من هذا التطرف المناخي، منوها أن تكرار الأعاصير وطول الفترة الزمنية لها وكميات الثلوج والفيضانات التي تنتج عنها هي نتيجة للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن ما يحدث في الغلاف الجوي وباطن الأرض يؤدي إلى تطرف مناخي على مستوى العالم وأكثر الدول عرضة لهذا التطرف المناخي هي الدول المطلة على البحار والمحيطات.