الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند إضافة الفلفل الأسود إلى الشاي في الشتاء؟

الشاي
الشاي
هاجر هانئ

إضافة الفلفل الأسود إلى الشاي في الشتاء تُحسّن الصحة العامة. فهو غني بالبيبيرين، ويوفر مضادات الأكسدة، ويُقلل الالتهابات، ويُحسّن ضبط سكر الدم، وقد يُخفّض الكوليسترول. كما يُعزز المناعة ويُساعد على الوقاية من أضرار الجذور الحرة. شاي الفلفل الأسود البسيط سهل التحضير، ويُوفّر الدفء والحماية في الأشهر الباردة.

مع حلول فصل الشتاء، يبدأ معظم محبي الشاي في تناول كوب تلو الآخر للاستمتاع بهذا المشروب الساخن. لا يقتصر دور الشاي على تدفئة الجسم فحسب، بل إنه مفيد أيضًا للصحة لأنه يعزز مستويات المناعة. ومع ذلك، لتعزيز تجربة شرب الشاي، يجب التركيز على إضافة التوابل والمكونات المهمة مثل العسل أو الزنجبيل أو الفلفل الأسود.

الفلفل الأسود، المعروف أيضاً بالذهب الأسود منذ القدم لفوائده الطبية ونكهته المميزة، مفيد جداً للصحة، خاصةً في الطقس البارد، حيث يعالج نزلات البرد والسعال. فماذا يحدث لجسمك عند إضافة الفلفل الأسود إلى الشاي اليومي؟

فوائد إضافة الفلفل الأسود إلى الشاي

يُضفي الفلفل الأسود نكهة مميزة على كوب الشاي الخاص بك ، ومن بين الفوائد التي يمكنك جنيها ما يلي:

تعزيز مضادات الأكسدة

الفلفل الأسود غني بمضادات الأكسدة التي تُساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة تُلحق الضرر بالخلايا. تتكون بعض الجذور الحرة بشكل طبيعي، كما هو الحال عند ممارسة الرياضة وهضم الطعام. إلا أن تراكمها بكميات كبيرة ينتج عن التعرض لعوامل مثل التلوث ودخان السجائر وحتى أشعة الشمس. خلال فصل الشتاء، تُسبب هذه الجذور أضرارًا جسيمة للجسم، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة كأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

يحتوي الفلفل الأسود على نسبة عالية من مركب نباتي يُعرف باسم البيبيرين، والذي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة قوية. لذا، فإن إضافة رشة من هذا التابل إلى الشاي قد تساعد في الوقاية من الآثار الضارة للجذور الحرة أو تأخيرها.

يقلل الالتهاب

يُعد الالتهاب المزمن عاملًا أساسيًا في العديد من الحالات، مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري وحتى السرطان. ووفقًا للخبراء، فإن البيبيرين فعال في مكافحة الالتهاب. تساعد هذه المواد على تقليل أعراض حالات مثل التهاب المفاصل مع تقليل تورم المفاصل وقمع انسداد الشعب الهوائية الذي يسبب الربو وصعوبة التنفس.

يحسن مستويات السكر في الدم

يعمل البيبيرين على تحسين استقلاب سكر الدم وحساسية الأنسولين - وهو مقياس لمدى كفاءة هرمون الأنسولين في إزالة الجلوكوز من مجرى الدم.

يخفض الكوليسترول

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم شائع خلال أشهر الشتاء، وهو عامل رئيسي لأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية، وهي سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم. تمت دراسة مستخلص الفلفل الأسود على الحيوانات لقدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

المصدر: timesnownews

