بي إم دبليو 218 i هاتشباك بـ 650 ألف جنيه| صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي إم دبليو 218 i موديل 2015

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 218 i موديل 2015، وتنتمي 218 i لفئة السيارات الهاتشباك .

تصميم بي إم دبليو 218 i موديل 2015 الخارجي

بي إم دبليو 218 i موديل 2015

تظهر سيارة بي إم دبليو 218 i موديل 2015 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي ام دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي ام دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش.

محرك بي إم دبليو 218 i موديل 2015

بي إم دبليو 218 i موديل 2015

تحصل سيارة بي إم دبليو 218 i موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 199 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 218 i موديل 2015 الداخلية

بي إم دبليو 218 i موديل 2015

زودت سيارة بي إم دبليو 218 i موديل 2015 بالعديد من المميزات من ضمنها، كونسول وسطي، وحوامل أكواب، وفرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بي إم دبليو 218 i موديل 2015

بي إم دبليو 218 i موديل 2015

تأتى سيارة بي إم دبليو 218 i موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .