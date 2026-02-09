حقوق إنسان النواب تعقد أولى جلساتها لمناقشة مشروع خطة عملها المرحلة المقبلة

مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث ودور الانعقاد الأول لمجلس النواب ، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أولى جلساتها لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الجلسة حضور وكيلي اللجنة المستشار ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، إلى جانب السادة أعضاء اللجنة: السفيرة نائلة جبر، الدكتورة نانسي نعيم، النائب محمد سلطان، النائب جرجس لاوندي، النائب أحمد خليل خير الله، النائبة فاطمة الزهراء عادل، والنائبة مريانا عبد الشهيد، حيث جرى استعراض أولويات العمل وآليات التنفيذ بما يعزز دور اللجنة في دعم منظومة حقوق الإنسان خلال المرحلة التشريعية الجديدة.