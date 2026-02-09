جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة في فعاليات الدورة الزراعية الأفروعربية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن تحقيق طلاب كلية الزراعة بالجامعة مراكز متقدمة في فعاليات الدورة الزراعية الأفروعربية الأولي ، التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة .



قدم الجيزاوي التهنئة إلي الطلاب الفائزين بالفعاليات، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على مشاركة الطلاب والطالبات في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية والتي تعمل علي صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بينهم ، كونها تدعم وتعزز بناء شخصية متكاملة للطالب، وتساهم فى تطوير طرق تفكيرهم مما يؤهلهم ليكونوا قادة في المستقبل.



من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلي حصول طلاب الجامعة علي المركز الأول في مجال النشاط الفني، غناء ، و المجال الاجتماعي، البحث الاجتماعي ، والمجال الرياضي، كارتية ، وحصول الطلاب علي المركز الثاني في خماسي كرة القدم، والمجال الفني، مجلة الحائط، وحصول الطلاب علي المركز الثالث في مسابقة الطالب المثالي، والمبادرة المجتمعية، والنشاط الاجتماعي ، والقطعة الفنية ، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.



يذكر أن الدورة الزراعية الأفروعربية تعد من أكبر الفعاليات الطلابية التي تجمع طلاب كليات الزراعة من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأفريقية .