الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
محافظات

جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة في فعاليات الدورة الزراعية الأفروعربية

طلاب جامعة بنها
طلاب جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن تحقيق طلاب  كلية الزراعة بالجامعة  مراكز متقدمة في فعاليات الدورة الزراعية الأفروعربية الأولي ، التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة .


قدم الجيزاوي التهنئة إلي الطلاب الفائزين بالفعاليات، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على مشاركة الطلاب والطالبات في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية والتي تعمل علي صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بينهم ، كونها تدعم وتعزز بناء شخصية متكاملة للطالب، وتساهم فى تطوير طرق تفكيرهم مما يؤهلهم ليكونوا قادة في المستقبل.


من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلي حصول طلاب الجامعة علي المركز الأول في مجال النشاط الفني، غناء ، و المجال الاجتماعي، البحث الاجتماعي ، والمجال الرياضي، كارتية ، وحصول الطلاب علي المركز الثاني في خماسي كرة القدم، والمجال الفني، مجلة الحائط، وحصول الطلاب علي المركز الثالث في مسابقة الطالب المثالي، والمبادرة المجتمعية، والنشاط الاجتماعي ، والقطعة الفنية ، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.


يذكر أن الدورة الزراعية الأفروعربية تعد من أكبر الفعاليات الطلابية التي تجمع طلاب كليات الزراعة من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأفريقية .

