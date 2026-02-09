تدشين كنيسة «مار يوحنا الحبيب» بكفر اللبا بحضور مجمع كهنة الإيبارشية

دشن نيافة الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بكفر اللبا، مركز ديرب نجم.

تدشين كنيسة

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، الأباء كهنة الكنيسة، وعدد كبير من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

ودُشن المذبح الرئيسي على اسم القديس مار يوحنا الحبيب ، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا ونس، والمذبح القبلي على اسم القديسة مريم المجدلية، كما دشن نيافته شرقيات الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب)، والأيكونوستاس (حامل الأيقونات)، وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.