سحر السنباطي: ضرورة إعادة النظر في قانون الطفل وإضافة حالة جديدة

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد تشريع لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تعكس إدراك القيادة السياسية للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال وأهمية التصدي لهذه القضية.



وقالت السنباطي، خلال مشاركتها في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، أن هناك مخاطر كبيرة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة يشارك الوزارات المعنية في حملات التوعية بهذه المخاطر وأهمية الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، لافتاً إلى أهمية أن تكون حملات التوعية بما يناسب كل محافظة.



وأشادت السنباطي، بمسلسل "لعبة وقلبت بجد" ودوره في التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

دور الأسرة في البيت ودور المجتمع



ولفتت إلى مشكلة عدم وجود استراتيجيات وتشريعات، ولكن الأمر ليس في ذلك فقط، وأكدت على أهمية دور الأسرة في البيت ودور المجتمع، وأن الموضوع ليس الإنترنت فقط ولكن يبدأ من التليفون مثلما أكد الرئيس السيسي.

وشددت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة على ضرورة إعادة النظر في قانون الطفل بإضافة حالة جديدة لحالات تعرض الطفل للخطر، وهى تعرض الطفل للاستغلال على الإنترنت، وإضافة عقوبات في القانون على جريمة الاستغلال والابتزاز الإلكتروني للأطفال عبر الإنترنت.

كما أشارت إلى أهمية ضمان سرية وخصوصية بيانات الطفل، وتابعت: "نحتاج النظر إلى الأب والأم في البيت وأن يكون عندهم رقابة على الطفل واستخدامه للهاتف المحمول وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والمقصود ليس تقييد حريته ولكن وضع ضوابط دون تقييده، فالضوابط مهمة مع الرقابة الوالدية"، وواصلت: "مينفعش أسيب للطفل التليفون وخلاص وأنساه".

وتحدثت عن ضرورة توفير البدائل للطفل وتوعية الطفل بها مثل أنشطة القراءة والثقافة والفنون والرياضة، وأثر الثقافة في حياة الطفل، وأهمية وجود تمصير لألعاب صديقة للطفل، ولفتت إلى محاور مهمة في توصياتها تتعلق بالتوعية المجتمعية والتعلم الرقمي، والاقتصاد والاستثمار الرقمي والاستعداد لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

ووجهت رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة توصية بتوفير أمان وحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني ووقايته وحمايته من الابتزاز الإلكتروني.