الدقهلية: توزيع حصة الخبز الخاصة بالمخبز المغلق بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توزيع حصة الخبز المدعم الخاصة بالمخبز المغلق بمحيط شارع عبد السلام عارف بنطاق حي غرب المنصورة على أن يتم توزيع الحصة يوميا من أمام المخبز، وتسليم المواطنين حصتهم المقررة يوميا أمام المخبز ابتداءً من الساعة 5 صباحا.

كما كلف المحافظ بتوجيه حصة من الخبز المدعم لمنفذ بيع الخبز بمعرض المحافظة الدائم بشارع عبد السلام عارف، الذي يعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساءاً، وذلك لتخفيف الضغط عن مخبز المحافظة الكبير، وتخفيف العبء عن المواطنين في الحصول على حصص الخبز المقررة لهم.

وبناءا على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت لجنة تضم د محمد لطفي و محمد الطنطاوي من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بتوزيع حصص الخبز المقررة للمواطنين من أمام المخبز المغلق بنطاق شارع عبد السلام عارف بالمنصورة.

يذكر أن محافظ الدقهلية كان قد قرر إغلاق مخبز للخبز المدعم بمحيط شارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، خلال تفقد المحافظ لعدد من مخابز الخبز المدعم بالمدينة، وذلك لوجود خطر داهم على صحة المواطنين وعدم الالتزام بمعايير النظافة، خاصة في أدوات العجن، وذلك لحين الالتزام بتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للتشغيل.