فوز صعب لكوجالي على قيصري سبور بالدوري التركي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوجالي سبور فوزا صعبا على قيصري سبور 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الإنجليزي دان أجي هدفي كوجالي سبور في الدقيقتين 65 و73 بينما كان طلحة ساريرسلان قد أحرز الهدف الوحيد لصالح قيصري سبور.

بهذا الفوز ارتفع رصيد كوجالي سبور إلى 27 نقطة في المركز الثامن، أما قيصري سبور فلا يزال في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

