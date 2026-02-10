قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
ترقب إقليمي وتحذيرات دولية.. هل تشتعل مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران؟
قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
لم يثبت نسب الطفل.. تفاصيل مؤلمة في واقعة التعدي على فتاة المنوفية
بقوة 197 حصانًا.. مواصفات سوإيست S09 الصينية
السكة الحديد: إتاحة حجز الخدمة الجديدة بعربات مختلطة بين (القاهرة/ أسوان) والعكس من شبابيك التذاكر
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
دعاء الفجر يوم 22 شعبان.. كلمات تفتح أبواب المغفرة ابدأ بها يومك
أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات
تسريب جديد .. بلايستيشن 6 قد يصل مع 30 جيجابايت RAM

احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية جديدة، نقلًا عن موقع Notebookcheck ومصادر متخصصة في عتاد الألعاب، أن تسريبًا حديثًا يتوقع أن يأتي جهاز بلايستيشن 6 بذاكرة وصول عشوائي موحدة بسعة 30 جيجابايت من نوع GDDR7، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بجهاز بلايستيشن 5 الحالي الذي يعمل بذاكرة 16 جيجابايت من نوع GDDR6.

تفاصيل الذاكرة وعرض النطاق الترددي

أوضحت التقارير أن الذاكرة المزعومة في بلايستيشن 6 ستعمل على واجهة ذاكرة بعرض 160 بت، مع سرعة تصل إلى 32 جيجابت في الثانية، ما يوفر عرض نطاق ترددي نظري يصل إلى نحو 640 جيجابايت في الثانية، وهي قفزة في سرعة نقل البيانات تهدف إلى خدمة الرسوميات عالية الدقة والعوالم المفتوحة الكبيرة.

أشارت التسريبات إلى أن سوني قد تعتمد في هذا التصميم على عشر شرائح ذاكرة منفصلة، كل منها بسعة 3 جيجابايت، موزعة على لوحة الجهاز بنمط يُعرف باسم “clamshell”، بحيث تُستخدم هذه السعة الموحّدة بشكل مشترك بين المعالج المركزي والمعالج الرسومي ونظام التشغيل.

خلفية التسريب ومصدر المعلومات

أكدت التقارير أن مصدر هذه المعلومات هو المسرّب المعروف Kepler_L2، الذي اعتاد نشر تفاصيل مبكرة عن معالجات وبطاقات رسومية ومنصات ألعاب قبل الإعلان الرسمي عنها، لكن سوني حتى الآن لم تعلّق أو تؤكد أيًا من هذه المواصفات الخاصة ببلايستيشن 6.

أوضحت المصادر أن هذه المواصفات تظل في إطار التسريبات والتوقعات، خاصة أن الجيل الجديد من بلايستيشن لا يزال بعيدًا عن الطرح الرسمي، مع تلميحات غير مؤكدة إلى أن إطلاقه قد يتم بين نهاية 2027 وبداية 2028، ما يترك لسوني مساحة لتعديل العتاد قبل الوصول للنسخة النهائية.

