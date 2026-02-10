قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وول ستريت ترتد بقيادة التكنولوجيا وسط ترقب لبيانات التوظيف والتضخم

اسهم
اسهم
وكالات


سجّلت أسهم شركات التكنولوجيا موجة صعود جديدة بعد عمليات بيع حادة قادها الذكاء الاصطناعي، ما دفع مؤشرات وول ستريت إلى الارتفاع قبيل صدور بيانات اقتصادية ستسهم في رسم ملامح توقعات الاحتياطي الفيدرالي. ولامس الذهب مستوى 5000 دولار، فيما تراجع الدولار.

وبعد قفزة أضافت تريليون دولار إلى القيمة السوقية لمؤشر "إس آند بي 500" في نهاية الأسبوع الماضي، واصل المؤشر صعوده مقترباً من مستوياته القياسية التاريخية. كما واصلت شركات التكنولوجيا التي كانت في قلب موجة الهبوط الحادة تعافيها.

وارتفع مؤشر لأسهم شركات الرقائق بنسبة 1.4%، فيما وسّع صندوق متداول يركز على أسهم البرمجيات مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي لتقترب من 7%. وقفز سهم "أوراكل" بنسبة 9.6%.

وقال سمير سمانا من "معهد ويلز فارغو للاستثمار": "عندما تشهد الأسواق عمليات بيع قوية كما حدث في بعض قطاعات التكنولوجيا، غالباً ما نشهد ارتدادات سريعة". وأضاف: "الوقت وحده سيُظهر ما إذا كنا بحاجة إلى إعادة اختبار مستوى الدعم أو ما إذا كانت القيمة قد تحققت بالفعل".

وفي إطار تمويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تستعد شركة "ألفابت" لجمع 20 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار الأميركي، أي أكثر من 15 مليار دولار كان متوقعاً، كما تروّج للمستثمرين ما سيكون أول إصداراتها على الإطلاق في كل من سويسرا والمملكة المتحدة، بما في ذلك بيع نادر لسندات لأجل 100 عام.

وول ستريت التكنولوجيا لتضخم شركات التكنولوجيا الاحتياطي الفيدرالي الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء للصيانة

غدًا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

صورة موضوعية

استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمدينة رأس غارب

نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «تجربة إبداعية (3)» لطلاب كلية الفنون الجميلة

نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «تجربة إبداعية (3)» لطلاب كلية الفنون الجميلة

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد