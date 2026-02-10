جنوب سيناء تستقبل رمضان بخطة متكاملة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين

تستقبل محافظة جنوب سيناء شهر رمضان المبارك بخطة متكاملة على جميع المستويات ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال ضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مخفضة، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكافة مدن وقرى ووديان وتجمعات المحافظة البدوية.

معارض «أهلاً رمضان» وقوافل غذائية تغطي المدن والوديان

و تضمنت الخطة تجهيز معارض كبرى تحت شعار «أهلاً رمضان» بالمدن الرئيسية، شملت رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، بالتنسيق بين المحافظة ورؤساء المدن ومديرية التموين والغرفة التجارية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

كما جرى إقامة شوادر ومعارض بباقي مدن المحافظة لتضم مختلف السلع الغذائية، من دقيق وأرز و مكرونة وزيوت وسمن وسكر و بقوليات، إلى جانب الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، فضلًا عن البلح وياميش رمضان وكافة السلع الاستهلاكية الأخرى، بنسب خصم تصل إلى 30%.

وفي إطار الوصول إلى المناطق النائية، تم دعم الوديان والتجمعات البدوية من خلال منافذ «دلتا ماركت» التابعة لوزارة التموين، إلى جانب تسيير قوافل غذائية متنقلة بسيارات المحافظة وجهودها الذاتية، فضلًا عن التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتسيير قوافل غذائية تجوب القرى والوديان وتطرح السلع بأسعار مخفضة.

تشديد الرقابة ومد ساعات المخابز لضبط الأسواق

وفيما يخص الخبز، جرى مد ساعات العمل لعدد كبير من المخابز على مستوى المحافظة حتى الثامنة أو التاسعة صباحًا، إلى جانب تعزيز حصة المحافظة من أسطوانات الغاز المنزلي، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق البعيدة والوديان.

كما أُنشئت غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حركة الأسواق ورصد الأسعار وتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، مع إعداد تقارير يومية لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفات، وذلك بالتزامن مع استمرار عمل معارض «أهلاً رمضان» والشوادر طوال شهر رمضان المبارك وحتى عيد الفطر.

حزمة حماية اجتماعية ودعم شامل للأسر الأولى بالرعاية

وفي إطار البعد الاجتماعي، جرى توفير كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية المجانية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بجميع مدن ووديان وتجمعات المحافظة البدوية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، وذوي الهمم، والأرامل، ومحدودي الدخل.

وضمن خطة توسيع مظلة الدعم خلال الشهر الكريم، تقرر أن تشمل معارض «أهلاً رمضان» والشوادر توفير ملابس عيد الفطر ومستلزماته، إلى جانب الأحذية الجلدية و الاحذية الرياضة ، بأسعار مناسبة ومخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وأكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لضمان توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة وأسعار مخفضة بجميع المدن والقرى والوديان والتجمعات البدوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق العدالة في توزيع السلع ووصول الدعم إلى مستحقيه. وشدد المحافظ على أن أجهزة المحافظة تتابع حركة الأسواق على مدار الساعة، ولن يتم التهاون مع أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن الدولة حريصة على توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها، بالتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان استقبال الشهر الكريم في أجواء من الاستقرار وتوافر السلع، متمنيًا لأبناء جنوب سيناء شهرًا كريمًا مليئًا بالخير .