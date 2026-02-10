صحة مطروح تتابع تطوير مستشفى الضبعة ورأس الحكمة المركزى

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح يرافقه الدكتور شريف كامل مدير ادارة المستشفيات والطوارئ مستشفتى الضبعة المركزى ورأس الحكمة المركزى للاطمئنان على انتظام الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وكافة مستلزمات التشغيل، ومتابعة أعمال تجهيزالأقسام المستحدثة وخطة زيادة أسرة العناية المركزة بمستشفتى الضبعة المركزى ورأس الحكمة المركزى .

بدأ وكيل الوزارة جولته بالمرور على مستشفى رأس الحكمة المركزى وتابع التجهيزات الجارية لأستحداث قسم الحضانات وزيادة أعداد أسرة العناية المركزة بالمستشفى ، ضمن الخطة التى وضعتها مديرية الصحة بمطروح لتطوير مستشفى رأس الحكمة المركزى واستحداث وتوفير الخدمات الطبية المتميزة بالمستشفى .

وأكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه خلال الثلاث أشهر الماضية تم دعم مستشفى رأس الحكمة المركزى بعدد كبير من الأجهزة والتجهيزات والأطباء فى تخصصات العناية المركزة والعظام والجراحة العامة والباطنة بالإضافة الى زيادة اعداد التمريض والخدمات المعاونة ، وجارى استحداث قسم الحضانات بالمستشفى وزيادة عدد أسرة العناية المركزة والقسم الداخلى بعد امداد المستشفى بالقوى البشرية والتجهيزات اللازمة للتشغيل .

واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مستشفى الضبعة المركزى لمتابعة التجهيزات الجارية لزيادة أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات بالمستشفى واستحداث قسم عناية الأطفال .

وتمت مناقشة ومتابعة اجراءات وانتظام اعمال تقديم الخدمات الطبية للجهات المتعاقدة مع المستشفتيين لتقديم الخدمات الطبية للعاملين بها ، وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بكافة الضوابط والقوانين المنظمة لهذا الشأن ، مؤكدا حرص المديرية على ظهور مستشفياتها بالشكل اللائق لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالى وزائرى مطروح .

وأشار إلى ضرورة العمل على قدم وساق للإنتهاء من خطة التطوير للمستشفتين مشيدا بالجهود المبذولة من الادارات الفنية بالمديرية و إدارة وجميع العاملين بالمستشفتين للوقوف الحقيقي علي مستوي تقديم الخدمات و رضاء المواطنين ، وضرورة استحداث وتوفير كافة الخدمات الطبية المميزة بمستشفيات المحافظة ودعم كافة المنشآت الصحية بالمحافظة لتقديم خدمات طبية لائقة بأهالى المحافظة وزائريها.