محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة "حسن حلمي" لتأهيل ذوي الهمم

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة.

حيثُ تم استعراض مستجدات خطة عمل المركز ومراجعة الموقف المالي؛ للوقوف على أوجه الصرف ودعم موارد المركز الذاتية، وجاءت أبرز التوجيهات ما يلي:

▪️تجهيز معمل تحاليل داخل المركز؛ لتقديم خدمات طبية لائقة ومتكاملة.

▪️استقدام أطباء من مختلف المحافظات في ضوء تيسير رحلة الطيران الإضافية، بما يسهم في تيسير انتقال الأطباء ودعم انتظام القوافل والخدمات العلاجية للمواطنين.

▪️طرح المحلات والمشروعات الخدمية بالمركز للإيجار إلى جانب تخصيص صيدلية؛ لتعزيز موارد المركز المالية.

▪️ تزويد المركز بمحطات طاقة شمسية.

▪️توفير فسائل نخيل للأرض الزراعية المخصصة للمركز بقرى جناح للصرف من عائدها على أنشطة المركز المختلفة.

▪️طرح الأرض الكائنة بجوار حضانة العبور لإقامة عمارات سكنية بالمشاركة مع القطاع الخاص، مع تخصيص كامل عائدها لدعم المركز وتطوير خدماته.