جيب رينيجيد أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه.. اعرف المواصفات

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جيب رينجيد موديل 2018

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب رينيجيد موديل 2018، وتنتمي رينجيد لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات جيب رينيجيد موديل 2018 الخارجية

جيب رينيجيد موديل 2018

تمتلك سيارة جيب رينيجيد موديل 2018 تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة جيب، وتم تثبيت شعار شركة جيب علي حقيبة السيارة، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها جرائد تم تثبيتها علي الأبواب من الخارج لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك جيب رينيجيد موديل 2018

جيب رينيجيد موديل 2018

تحصل سيارة جيب رينيجيد موديل 2018 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جيب رينيجيد موديل 2018 الداخلية

جيب رينيجيد موديل 2018

زودت مقصورة سيارة جيب رينيجيد موديل 2018 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية وخلفية، وبها درج تخزين أمامي، وبها بها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية .

سعر جيب رينيجيد موديل 2018

يصل سعر سيارة جيب رينيجيد موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .