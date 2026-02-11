سيارات عائلية 2026 صينية في مصر

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هافال اتش 6 اتش اى فى، وام جى اتش اس، وكي جي ام توريس، وام جى ار اكس 5 بلس ، وشيرى تيجو 8 برو .

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

تحصل سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تستمد سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 171 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تباع سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 380 ألف جنيه .

كي جي ام توريس موديل 2026

قوة سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تصل إلي 170 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كي جي ام توريس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 585 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 715 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 840 ألف جنيه .

ام جى اتش اس موديل 2026

عزم دوران سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 يصل إلي 340 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 221 حصان، وخزان وقود سعة 55 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى اتش اس موديل 2026

يصل سعر سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 600 ألف جنيه .

هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026

تنقل قوة سيارة هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 113 حصان، وعزم دوران 233 نيوتن/متر .

هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 795 ألف جنيه .