قيادي بمستقبل وطن: التعديل الوزاري خطوة لتجديد الدماء وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن التعديل الوزاري الأخير الذي وافق عليه مجلس النواب يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تمر به الدولة المصرية من تحديات إقليمية ودولية متسارعة، مشددًا على أن هذا التعديل يعكس حرص القيادة السياسية على تجديد الدماء وضخ كفاءات جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة وتنفيذ رؤية الدولة الشاملة للتنمية.

وقال ”عبد السميع“، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن التعديل الوزاري يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تتوقف عند إنجازات سابقة، بل تسعى بشكل مستمر إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي، بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم اليومية، مؤكدًا أن انحياز الوزراء الجدد لإرادة الشعب يجب أن يكون العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم على أرض الواقع.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزًا أكبر على محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى سياسات واضحة ومتوازنة تحافظ على أمنها واستقرارها، وتدعم دورها المحوري إقليميًا ودوليًا، بما يعزز من مكانتها السياسية ويخدم مصالحها الاستراتيجية.

وأوضح ”عبد السميع“ أن التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج تمثلان أولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، داعيًا الوزراء الجدد إلى تبني سياسات مبتكرة لدعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وشدد على أهمية ملفات الطاقة والأمن الغذائي، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل الإمداد يمثلان عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتكررة، داعيًا إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، مؤكدًا أن المجتمع وبناء الإنسان يجب أن يكونا في صدارة أولويات الوزراء الجدد، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والثقافة، وترسيخ قيم العمل والانتماء، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على استكمال مسيرة التنمية.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن نجاح التعديل الوزاري مرهون بقدرة الوزراء الجدد على العمل بروح الفريق، وتحقيق التكامل بين مختلف الوزارات، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يدعم كل خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل لمصر.