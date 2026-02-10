نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد انطلاق فعاليات الموسم الثقافي لكلية الطب

اكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه برعاية وحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور محمد بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، انطلقت فعاليات الموسم الثقافي لكلية الطب بجامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٦م.

شهدت فعاليات الافتتاح حضور نخبة من القيادات الجامعية، من بينهم الدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سالي محمود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، إلى جانب عدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب واللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية الأسبق، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي نائب شيوخ عموم المقارئ المصرية، والإعلامي القدير طارق علام، حيث تناولت كلماتهم محاور فكرية وتوعوية عميقة حول تطور العلم ودوره في خدمة الإنسان، وارتباطه بالإعجاز الإلهي بما يعزز اليقين ويدعم مسيرة المعرفة، مؤكدين أن ترسيخ قيم الانتماء الوطني والعمل الجاد يمثل حجر الأساس لدعم جهود التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر وعيًا وتقدمًا للأجيال القادمة.

فيما أكد الدكتور هلال عفيفي أن الموسم الثقافي بكلية الطب يُعد منصة فكرية وتوعوية مهمة تسهم في تنمية وعي الطلاب وتعزيز إدراكهم بالقضايا الوطنية والمجتمعية، مشيرًا إلى حرص جامعة الزقازيق على دعم الأنشطة الثقافية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة جنبًا إلى جنب مع التميز الأكاديمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمّل المسئولية وصناعة المستقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود مصطفى طه أن انطلاق الموسم الثقافي بكلية الطب يهدف إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة لا تقتصر على الجوانب الأكاديمية فحسب، بل تمتد لتشمل تنمية الوعي الثقافي والفكري والقيمي لدى الطلاب، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع. وأوضح أن استضافة نخبة من الرموز الوطنية والدينية والإعلامية البارزة تعكس حرص الكلية على ترسيخ مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية، وإعداد كوادر طبية تمتلك العلم والوعي والمسئولية تجاه مجتمعها ووطنها.

يأتي تنظيم الموسم الثقافي في إطار حرص كلية الطب بجامعة الزقازيق على دعم الوعي الثقافي والفكري لدى الطلاب، وبناء الشخصية الجامعية المتكاملة القادرة على الإبداع وخدمة المجتمع، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والمعرفة، بما يتكامل مع رسالة الكلية الأكاديمية والعلمية في إعداد كوادر طبية متميزة.

وفي ختام الندوة، كرّمت إدارة كلية الطب الضيوف تقديرًا لمشاركاتهم الثرية وإسهاماتهم الفكرية التي أضفت قيمة متميزة على فعاليات الموسم الثقافي، حيث تم إهداؤهم درع الكلية وشهادات تقدير، في أجواء عكست التقدير والاعتزاز بدورهم الفاعل في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والعمل الوطني.