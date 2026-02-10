نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي الموحد "القيادات"

شهد الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث،فعاليات حفل ختام البرنامج التدريبي الموحد "القيادات الجامعية"، والمخصص للمرشحين لشغل وظائف (رئيس قسم، وكيل، وعميد كلية) وذلك في ضوء توجه جامعة الزقازيق نحو دعم وتأهيل الكوادر القيادية، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وبإشراف الدكتورة نجلاء فتحي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي.

وخلال فعاليات حفل الختام، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن البرنامج التدريبي الموحد يمثل أحد الركائز الأساسية في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، مشيدًا بالدور العلمي والتدريبي الذي يضطلع به مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة الزقازيق، وما يقدمه من برامج ومحتوى تدريبي متنوع يسهم في دعم كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء به.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نجلاء فتحي أن تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي في ضوء توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، ويستهدف تأهيل القيادات الجامعية وإكسابهم المعرفة اللازمة باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البرنامج يسهم في تنمية الثقافة التنفيذية للقيادات الجامعية في الجوانب الإدارية والمالية والقانونية، بما يعزز القدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وألقى الدكتور ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق السابق، محاضرة تناول خلالها الجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال الجامعية الخاصة بالقيادات، مؤكدًا أهمية الإلمام بالتشريعات واللوائح المنظمة للعمل الجامعي، بما يسهم في دعم سلامة القرارات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

فيما قام الدكتور إيهاب الببلاوي، والدكتورة نجلاء فتحي، بتسليم شهادات اجتياز البرنامج للمشاركين من العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام، في أجواء عكست روح التقدير والاعتزاز، متمنين لهم دوام التوفيق ومزيدًا من النجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.