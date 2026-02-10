العمدة طولان: فيديوهات العنف ضد الآباء لا تمثل إلا جزءًا صغيرًا من الواقع

أكد العمدة عبد اللطيف طولان، على أهمية الإيمان والاختيار في الأسرة، مؤكدًا أن ضياع الإيمان يؤدي إلى فقدان الأمان في العلاقات الأسرية، لا سيما بين الآباء والأبناء.

الخصام مع الوالدين

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "إذا ضاع الإيمان فلا أمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بعدم الخصام مع الوالدين، حتى بالكلمة، فكيف بالأفعال؟".

وتابع أن التربية السليمة تبدأ من اختيار الزوجة، بحيث تكون صالحة لتربية النشء بشكل سليم.

السلوكيات العنيفة تجاه الآباء

وعلق العمدة على ما شاهده من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن استيائه من السلوكيات العنيفة التي يقوم بها بعض الأبناء تجاه آبائهم، مؤكدًا أن هذه الحالات ما هي إلا جزء صغير من كوارث أكبر، وقال: "ما يخرج على السوشيال ميديا لا يمثل إلا ألف جزء من الواقع، والكوارث كثيرة، بعضها يصل إلى ضرب الأم بالسكينة، ونحن في عصر غريب الشكل".

وأكد عبد اللطيف طولان أن الحل يكمن في التربية قبل التعليم، مشددًا على ضرورة تعزيز القيم والأخلاق في المجتمع، وأن الخطاب الديني يجب أن يركز على المعاملة الحسنة داخل الأسرة وخارجها.

وواصل: "الموضوع خطير جدًا، بعدنا عن كل ما فيه قيم وأخلاق للأسف الشديد، وأنا أضم صوتي لصوت مولانا شيخ الأزهر في هذا الصدد".