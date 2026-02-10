أسماء حامد: الرجل المسن بالسويس يعاني الزهايمر ولا يستطيع الاعتناء بنفسه

قالت أسماء حامد سيدة تساعد الرجل المسن بالسويس وصورت الواقعة، إن الرجل يقيم منذ ثمانية أشهر في شقة لا تصلح للسكن البشري، ويعاني من مرض الزهايمر، ما يجعله عاجزًا عن القيام بأي نشاط بمفرده.

النقل إلى دار رعاية

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "الراجل مش قادر يمسك في حاجته، ولا أحد يهتم به أو يساعده، وهو يقف في البلكونة طوال الوقت يطلب الطعام والمراعاة، حالته صعبة جدًا"، مؤكدة، أنها طالبت بنقله إلى دار مسنين نظرًا لاحتياجاته الصحية الشديدة.

وأوضحت أسماء أن الابن لم يظهر أو يقدم أي رعاية للرجل المسن، واصفة الموقف بأنه جحود غير طبيعي: "عمري ما شفته، والراجل واقف 24 ساعة في البلكونة بدون أي اهتمام من أسرته".

تعامل الابن مع والده

وأضافت أن تعامل الابن مع والده غير مسؤول تمامًا، مما زاد من معاناة الرجل المسن وجعل المساعدة المجتمعية ضرورة ملحة.

وكشفت أسماء عن الطريقة التي كانت تساعد بها الرجل، مشيرة إلى أن الطعام كان يُرسل إلى جارة، تقوم بإيصاله إليه عبر سطح المبنى: "نرسل الأكل للجارة وهي تلقيه للرجل المسن، لأنه من التعب لا يعرف كيف يتصرف أو يشبع أو يروي عطشه".

وأكدت أن هذا الأسلوب هو الطريقة الوحيدة لتأمين احتياجاته الأساسية حتى وصول المساعدة القانونية.

الإجراءات القانونية

وذكرت أنها لجأت إلى الإجراءات القانونية لضمان سلامة الرجل، مشيرة إلى تدخل الشرطة ومتابعتها لحالته: "اتخذت إجراء قانوني، والشرطة تدخلت وأخذوا خطوات لحماية الرجل، والحمد لله الآن تم تأمين رجليه واستقراره نسبيًا".

واختتمت حديثها بالشكر لكل من ساعدها في هذه المهمة الإنسانية، مؤكدة أهمية التضامن المجتمعي والرحمة بالمسنين: "ربنا يكتر من الناس اللي زيي، واللي زي جارتنا، اللي نتعاون كلنا عشان نوصل الأكل والمياه للرجل".