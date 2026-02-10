أزهري : بعض التطبيقات الحديثة تطمس الهوية الدينية للشباب

قال الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر، إنّ موضوع الإحسان إلى الوالدين وبرهما من القيم الجوهرية التي أوصى بها الله عز وجل في القرآن الكريم، مشيرًا إلى الآيات الكثيرة التي تحث الإنسان على حسن المعاملة مع والديه وعدم التلفظ بكلمة "أف" أو التهجم عليهم، بل قول الكلام الكريم دائمًا، مؤكدًا أن هذه التوجيهات الدينية تهدف إلى ترسيخ الأخلاق الفاضلة داخل الأسرة والمجتمع.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ ما يراه من قصور في التربية الدينية للشباب يؤدي أحيانًا إلى انتشار ظاهرة عقوق الوالدين، داعيًا وزارة التربية والتعليم إلى جعل مادة الدين مادة أساسية في المدارس والجامعات، بحيث تكون غرسًا للقيم والأخلاق، وليست مجرد مادة ترفيهية، مع التأكيد على ضرورة مخاطبة الشباب في الميادين العامة والمراكز التعليمية والدينية.

القوافل الدينية والتعليمية

وأشار الشيخ أشرف إلى أن المبادرات المجتمعية مثل القوافل الدينية والتعليمية يمكن أن تكون وسيلة فعالة لترسيخ القيم، مشيرًا إلى استعداد الأزهر والجهات المختصة للتعاون مع المجتمع المدني لتنفيذ برامج توعية للشباب في المدارس ومراكز الشباب والأندية، مؤكّدًا أن توعية الشباب بالإيمان والأخلاق ضرورة قصوى لحماية المجتمع من الانحراف.

الانحراف والتأثيرات السلبية للتكنولوجيا

كما أثنى الشيخ على وصف "تشات جي بي تي" بالشخص الضلالي، مؤكدًا أن ما تقوم به بعض التطبيقات الحديثة من طمس الهوية الدينية والإيمانية للشباب يمثل تهديدًا جديًا، داعيًا إلى تعزيز التوجيه الديني والأخلاقي لحماية النشء من الانحراف والتأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة.