انطلاق تصفيات اللقاءات الرياضية لفروع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات تصفيات اللقاءات الرياضية على مستوى فروع مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة 11 إدارة فرعية، وذلك في إطار خطة الإدارة العامة للرياضة الهادفة إلى تنشيط الحركة الرياضية، واكتشاف المواهب، وتعزيز روح التنافس بين مراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن التصفيات شهدت منافسات قوية وأجواءً حماسية بين الفرق المشاركة، وأسفرت عن حصول مركز شباب الواسطى على المركز الأول بعد أداء متميز طوال البطولة، حيث فاز في المباراة النهائية على مركز شباب النواورة قبلي بنتيجة 3/2، فيما جاء مركز شباب النواورة بإدارة البداري في المركز الثاني، بينما حصد مركز شباب دير الجنادلة بإدارة الغنايم المركز الثالث عقب فوزه على مركز شباب ديروط بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر، أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتفعيل دور مراكز الشباب كمنصات لاكتشاف ورعاية النشء والشباب، بما يسهم في بناء جيل يتمتع بالصحة والوعي وروح الانتماء.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تنظيم هذه التصفيات يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم النشاط الرياضي بمراكز الشباب، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لإبراز قدراتهم في مختلف الألعاب، مؤكدًا استمرار المديرية في تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية بكافة الإدارات الفرعية، تعزيزًا لدور مراكز الشباب كمراكز إشعاع رياضي ومجتمعي داخل القرى والمراكز.